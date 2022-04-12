Зеленский потребовал от ЕС назвать сроки отказа от нефти и газа из России

Зеленский призвал Европейский союз назвать сроки отказа от российских нефти и газа

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европейского союза (ЕС) назвать конкретные сроки отказа стран объединения от газа и нефти из России. Об этом он заявил в обращении к парламенту Литвы, передает РИА Новости.

Зеленский призвал уже сейчас «одобрить по-настоящему мощное решение» по антироссийским санкциям, не дожидаясь принятия новых пакетов.

«ЕС может это сделать и должен, обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть. Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти», — заявил он.

Президент также отметил, что некоторые страны Евросоюза до сих пор не определились с отказом от российских энергоносителей, а сотни европейских компаний и банков продолжают работать на российском рынке. Этим, считает Зеленский, они демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать Россию.

Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг назвал бесполезными санкции против России, поскольку большая часть мира в них не участвует. Кроме того, он выступил против идеи ввода эмбарго на поставки российского газа: по его мнению, это не повлияет на специальную военную операцию на Украине.

В Хорватии констатировали безвыходное положение Европы из-за ситуации с российским газом. Местное издание Advance признало, что она, скорее всего, будет вынуждена ввести эмбарго на поставки газа из России из-за давления США.