Псаки рассказала о возможности расширения санкций США в отношении России

Джен Псаки сообщила, что США рассматривают возможность расширения санкций в отношении РФ

США рассматривают возможность расширения санкций в отношении России. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит РИА Новости.

Она уточнила, что речь о введении дополнительных рестрикций против Москвы шла во время телефонного разговора президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. Всегда можно сделать больше в плане санкций. Санкции против дополнительных финансовых институтов, вторичные санкции, есть набор шагов, которые можно предпринять», — пояснила она.

При этом Псаки подчеркнула, что никаких решений по санкциям пока принято не было. «Нет, у них просто состоялся разговор. Никаких объявлений [о новых санкциях] не было», — заверила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Байден во время телефонного разговора рассказал Зеленскому о планах США ввести новые санкции против России. Беседа продлилась около часа.

Глава Белого дома заверил украинского лидера в «неизменной поддержке» Украины Соединенными Штатами. Он также сообщил Зеленскому, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов.