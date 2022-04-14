Киркоров защитил Пугачеву от нападок «неудавшихся певиц»

Певец Филипп Киркоров защитил Аллу Пугачеву от обвинений «неудавшихся певиц»

Певец Филипп Киркоров защитил артистку Аллу Пугачеву от нападок «неудавшихся певиц», которые винят Примадонну в проблемах с карьерой. Об этом сообщает KP.RU.

«В последнее время у нас даже на Аллу посягают. Я о некоторых, так скажем, неудавшихся певицах. У них что-то не сложилось в карьере, а они винят в этом Пугачеву. Алла очень хорошо сказала однажды: "Вот она на меня прет, что я ей помешала карьеру сделать, а она свою рожу в зеркало-то видела?" Это так круто было сказано!» — вспомнил Киркоров.

По его мнению, можно выглядеть «как Квазимодо», но при этом быть хорошим артистом. Однако те, кто не имеет ни таланта, ни внешности, часто винят в своих неудачах звезд, считает Киркоров.

Ранее он прокомментировал свой десятилетний брак с Аллой Пугачевой. Исполнитель сказал, что в последний раз виделся с Пугачевой около трех лет назад. Он отметил, что пути экс-супругов давно разошлись, но это не мешает ему с теплотой вспоминать их отношения. Киркоров подчеркнул, что всегда будет благодарен судьбе за встречу с Пугачевой.