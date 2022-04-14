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Киркоров защитил Пугачеву от нападок «неудавшихся певиц»

Певец Филипп Киркоров защитил Аллу Пугачеву от обвинений «неудавшихся певиц»
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров защитил артистку Аллу Пугачеву от нападок «неудавшихся певиц», которые винят Примадонну в проблемах с карьерой. Об этом сообщает KP.RU.

«В последнее время у нас даже на Аллу посягают. Я о некоторых, так скажем, неудавшихся певицах. У них что-то не сложилось в карьере, а они винят в этом Пугачеву. Алла очень хорошо сказала однажды: "Вот она на меня прет, что я ей помешала карьеру сделать, а она свою рожу в зеркало-то видела?" Это так круто было сказано!» — вспомнил Киркоров.

По его мнению, можно выглядеть «как Квазимодо», но при этом быть хорошим артистом. Однако те, кто не имеет ни таланта, ни внешности, часто винят в своих неудачах звезд, считает Киркоров.

Ранее он прокомментировал свой десятилетний брак с Аллой Пугачевой. Исполнитель сказал, что в последний раз виделся с Пугачевой около трех лет назад. Он отметил, что пути экс-супругов давно разошлись, но это не мешает ему с теплотой вспоминать их отношения. Киркоров подчеркнул, что всегда будет благодарен судьбе за встречу с Пугачевой.

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Евгений Шульгин
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