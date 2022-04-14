В России подсчитали число доступных для перелетов зарубежных стран

В Минтрансе заявили, что российские авиакомпании выполняют рейсы в 12 зарубежных стран

В апреле российские авиаперевозчики выполняют прямые рейсы в 12 зарубежных стран, иностранные авиакомпании совершают перелеты по 29 направлениям. Об этом заявила замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Иллона Дегтяренко, передает «Интерфакс».

Так, в условиях санкций за границу выполняют рейсы девять российских авиакомпаний. «Продолжают летать к нам и иностранные перевозчики, это 29 пассажирских компаний из 19 стран», — уточнила Дегтяренко.

Она добавила, что Минтранс рассчитывает на расширение списка доступных стран за счет решения правительства о возобновлении авиасообщения с 52 государствами.

«На 2022 год перед нами стоит задача перевезти 100 миллионов пассажиров, 90 из них — по внутренним линиям, 10 по международным», — отметила Дегтяренко. Сейчас правительство субсидирует несколько программ поддержки российских авиакомпаний, выделив в этом году рекордные 27,5 миллиарда рублей.

Ранее, 9 апреля, Россия возобновила авиасообщение с 52 странами. Власти сняли ограничения на чартерные рейсы, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Перечень стран включает Аргентину, Индию, ЮАР и ряд других дружественных государств.