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В России вновь покажут «Ла Ла Лэнд»

Фильм «Ла Ла Лэнд» выйдет в повторный прокат в России

Кадр: Фильм «Ла Ла Лэнд»

В России вновь покажут фильм Дэмьена Шазелла «Ла Ла Лэнд». Об этом сообщает «Кинопоиск» в своем Telegram-канале.

Картина с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях выйдет в повторный прокат 21 апреля. Показы будут организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

В мюзикле «Ла Ла Лэнд» рассказывается история начинающей актрисы и музыканта. В 2017 году фильм стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар». Картина была представлена в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню.

В начале марта зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

На фоне сложившейся ситуации многие фильмы начали выходить в повторный прокат. 4 марта стало известно, что вместо отмененных премьер зарубежных проектов в российских кинотеатрах покажут фильмы «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Мне не больно», «Про уродов и людей», «Морфий», «Кочегар», «Я тоже хочу» и франшизу «Три богатыря».

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Марина Погосян
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