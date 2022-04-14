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Кружевные стринги и боди стали модным трендом у мужчин

The New York Times: кружевные стринги и кэтсьюты из сетки стали модным трендом у мужчин

Фото: Shutterstock

Кружевные стринги и кэтсьюты из сетки стали модным трендом у мужчин. О набирающей популярность тенденции рассказал редактор Шейн О’Нил в своей колонке на The New York Times.

Издание сообщает о растущем спросе на сексуальное нижнее белье для мужчин, который побуждает производителей добавлять в свой ассортимент соответствующие товары. Например, в США бренд Leak NYC создает боди и комбинезоны из сетки и кружева, а в Италии марка Cosabella выпускает ажурные трусы и стринги ярких цветов.

Известно, что упомянутая компания Cosabella была основана в 1983 году супружеской парой. Один из ее владельцев Гвидо Кампелло заявил, что мужчины составляют крупный сегмент потребителей на данном рынке.

О’Нил напомнил, что первую линейку сексуального мужского белья выпустил собственный бренд певицы Рианны Savage x Fenty в 2020 году. В нее вошли портупеи вишневого цвета и кроп-топы из сетки, приуроченные ко Дню Святого Валентина. По словам главного мерчендайзера Кристин Пендарвис, коллекция была распродана за 12 часов, и мужчины приобретали вещи для себя лично, а не в подарок.

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В то же время директор музея Института моды и технологий в Нью-Йорке Валери Стил объясняет, что откровенное белье для мужчин — явление не новое. Эксперт подчеркивает, что его история началась в период сексуальной революции 70-х, и приводит в пример каталог одежды International Male 1974 года, где были представлены мужские стринги для плавания.

О том, что кружевное нижнее белье обрело широкую популярность у мужчин, впервые стало известно в феврале 2022 года. На тот момент поисковые запросы по упомянутой теме на платформе Ebay выросли на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым спросом пользовалась коллекция бренда Savage X Fenty, в которую вошли чулки, майки в сетку, топы, трусы-стринги и другие предметы гардероба.

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Полина Гераскина
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