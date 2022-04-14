Учредителя российского издания заключили под стражу

Учредителя газеты «Листок» Михайлова заключили под стражу по делу о фейках о ВС России

Учредитель и обозреватель газеты «Листок» из Горно-Алтайска Сергей Михайлов, обвиняемый в распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ), был заключен под стражу. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СУСК) России по Республике Алтай.

Михайлову было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России (публичное распространение по мотивам политической ненависти ложной информации о действиях ВС РФ и органов государственной власти). Учредителя заключили под стражу

По версии следствия, Михайлов опубликовал несколько записей, «в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины».

Как уточняет «Ъ», журналист был арестован на два месяца.

Уточняется, что ранее ООО «ИД "Листок"» и его директор Ольга Комарова были дважды привлечены к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ. Общая сумма штрафов составила 800 тысяч рублей. Помимо этого, в отношении издания составлен протокол по статье о призывах к санкциям против России.

