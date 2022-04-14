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Женщина 20 лет играла в лотерею с одинаковыми числами и выиграла миллионы рублей

UPI: жительница США 20 лет вписывала в лотерейные билеты одни и те же числа и выиграла

Фото: Shutterstock

Жительница штата Миссури, США, 20 лет использовала при игре в лотерею одинаковые числа и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина и ее муж купили лотерейный билет в магазине города Мадисон за день до розыгрыша. Они проверили его только после того, как услышали, что в их городе есть победитель.

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Оказалось, что четыре вписанных ими числа совпали с выпавшими в ходе розыгрыша. Кроме того, совпало и главное число. Комбинация принесла паре выигрыш в 50 тысяч долларов (4,1 миллиона рублей). Женщина отметила, что вписывала в лотерейные билеты одни и те же числа в течение 20 лет.

Она не уточнила, на что она планирует потратить полученные деньги.

Ранее сообщалось, что житель Австралии на протяжении 30 лет играл в лотерею, используя одни и те же номера, и впервые выиграл. Австралиец добавил, что не собирается уходить с работы, а полученные деньги сразу же потратит на погашение долгов.

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Алиса Дмитриева
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