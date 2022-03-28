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Мужчина выиграл в лотерею 395 миллионов рублей после 30 лет безуспешных попыток

Австралиец 30 лет играл в лотерею и впервые выиграл сразу 5,5 миллиона долларов

Фото: Philipp von Ditfurth / DPA / Globallookpress.com

Житель Австралии на протяжении 30 лет играл в лотерею, используя одни и те же номера, и первые выиграл. Об этом сообщает Nine News Melbourne.

Мужчина из города Куинбиан, штат Новый Южный Уэльс, стал обладателем 5,5 миллиона австралийских долларов (395 миллионов рублей), правильно угадав номера розыгрыша лотереи Oz Lotto. Счастливчик рассказал, что выигрыш пришел к нему после трех десятилетий безуспешных попыток. «Ты читаешь о людях, которые выигрывают большие деньги, и думаешь "Ух, как же это, наверное, круто!", но сам и не надеешься на такое», — признался он.

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Австралиец добавил, что не собирается уходить с работы, а полученные деньги сразу же потратит на погашение долгов. «Я собираюсь впервые за взрослую жизнь освободиться от долгов. У моих родителей тоже исчезнут долги, а я смогу купить машину. Это полностью изменит мою жизнь», — подытожил победитель.

Ранее сообщалось, что американец выиграл в лотерею во время похода жены в уборную. Он приобрел билет в магазине на заправочной станции.

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Никита Савин
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