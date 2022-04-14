В Германии спрогнозировали нехватку мяса

Замгенсека Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг спрогнозировал нехватку мяса в стране

В ближайшие месяцы жители Германии могут столкнуться с проблемами с доступностью мясной продукции. Нехватку мяса спрогнозировал заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг в беседе с журналом Der Spiegel.

Отмечается, что сообщения о росте цен на продукты питания в стране появляются ежедневно.

По словам Хеммерлинга, в течение длительного времени цены на свинину были низкими, в результате свиноводство в стране сократилось. Он отметил, что в настоящее время цены снова выросли, и одновременно сильно подорожали и корма.

На сегодняшний день фермер получает 1,95 евро за килограмм свинины, при этом его стоимость для покрытия расходов должна составлять 2,50 евро, в связи с чем держать свиней не имеет смысла, сказал Хеммерлинг. Он добавил, что по этой причине фермеры теперь содержат меньше животных.

«Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет еще меньше», — отметил он.

Ранее представители кондитерской промышленности в Германии заявили о риске дефицита шоколада из-за отказа от российского газа. Председатель Федеральной ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиан Фассен считает, что ситуация с угрозой прекращения поставок российского топлива может привести к исчезновению кондитерской отрасли в ФРГ. «В большинстве немецких компаний голубое топливо является важнейшим источником энергии», — заявил он.

