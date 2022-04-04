Spiegel: Кондитеры ФРГ заявили о риске дефицита шоколада из-за отказа от российского газа

Представители кондитерской промышленности в Германии заявили о риске дефицита шоколада из-за отказа от российского газа. Об этом сообщает Spiegel.

Председатель Федеральной ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиан Фассен считает, что ситуация с угрозой прекращения поставок российского топлива может привести к исчезновению кондитерской отрасли в ФРГ. «В большинстве немецких компаний голубое топливо является важнейшим источником энергии», — заявил он.

Фассен подчеркнул, что в Германии резко поднялись цены на сельскохозяйственное сырье, например на пшеницу, подсолнечное масло и орехи. Кроме того, увеличилась стоимость молока, сахара, яиц и пальмового масла. По словам эксперта, повышение цен отразилось на компаниях по всем направлениям. Он также добавил, что предел нагрузки достигнут.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала ЕС обсудить отказ от российского газа. Кроме того, 4 апреля министр по делам экономики и защиты климата вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек раскрыл срок введения пятого пакета против России — по его словам, ограничения начнут действовать уже на этой неделе и будут касаться финансового рынка и рынка энергоносителей.

