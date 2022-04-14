Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Назван дешевый способ сделать окна безупречно чистыми при уборке

Express: отмыть стеклянные поверхности поможет разрыхлитель для выпечки

Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Globallookpress.com

Адам Поусон, эксперт компании по производству окон Safestyle, назвал доступный способ при уборке сделать оконные стекла безупречно чистыми, без разводов и пятен. Его слова передает издание Express.

Отмыть стеклянные поверхности и вернуть им блеск, по словам специалиста, поможет обычный дешевый разрыхлитель для выпечки. Поусон объяснил порядок действий: сначала надо протереть стеклянную поверхность сухой салфеткой из микрофибры, чтобы стереть пыль, затем нанести специальный раствор, в который входят одна часть белого уксуса и десять частей воды, и затем смыть его водой.

Материалы по теме:
В поисках бесплатного сыра Как жить без денег и получать все даром
В поисках бесплатного сыраКак жить без денег и получать все даром
13 апреля 2017
Кошелек или жизнь Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Кошелек или жизньКак заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
9 декабря 2019

По словам эксперта, когда основные загрязнения будут удалены, надо насыпать небольшое количество разрыхлителя на бумажную салфетку и протереть ею стекло для возвращения блеска. Он послужит легким минеральным абразивом и эффективно очистит загрязнения, а слабая щелочь и кислоты в его составе легко растворят любые органические соединения, грязь и жир как со стекла, так и с пластиковых оконных рам и подоконников. После этого останется только смыть остатки разрыхлителя теплой водой и вытереть стекло насухо.

Ранее специалист по уборке Ник Шеклок перечислил главные ошибки при уборке в спальне. По его словам, чаще всего люди игнорируют прикроватные лампы, на которых скапливается много пыли и бактерий, и редко меняют постельное белье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией
В Вашингтоне заявили о планах отправить представителей США на Украину
Российских туристов предупредили о вероятных трудностях за границей
Стало известно о пострадавшем при обстреле Украиной российского региона
Корвет «Проворный» получит новую надстройку в 2022 году
Назван дешевый способ сделать окна безупречно чистыми при уборке
МИД Британии наложил санкции на партнеров Романа Абрамовича
Минобороны заявило о поражении склада ракетного вооружения на Украине
Ozon первым в России раскрыл механизмы работы своих рекомендательных сервисов
Москвичей предупредили о мошенничестве с поверкой счетчиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.