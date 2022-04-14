Назван дешевый способ сделать окна безупречно чистыми при уборке

Express: отмыть стеклянные поверхности поможет разрыхлитель для выпечки

Адам Поусон, эксперт компании по производству окон Safestyle, назвал доступный способ при уборке сделать оконные стекла безупречно чистыми, без разводов и пятен. Его слова передает издание Express.

Отмыть стеклянные поверхности и вернуть им блеск, по словам специалиста, поможет обычный дешевый разрыхлитель для выпечки. Поусон объяснил порядок действий: сначала надо протереть стеклянную поверхность сухой салфеткой из микрофибры, чтобы стереть пыль, затем нанести специальный раствор, в который входят одна часть белого уксуса и десять частей воды, и затем смыть его водой.

По словам эксперта, когда основные загрязнения будут удалены, надо насыпать небольшое количество разрыхлителя на бумажную салфетку и протереть ею стекло для возвращения блеска. Он послужит легким минеральным абразивом и эффективно очистит загрязнения, а слабая щелочь и кислоты в его составе легко растворят любые органические соединения, грязь и жир как со стекла, так и с пластиковых оконных рам и подоконников. После этого останется только смыть остатки разрыхлителя теплой водой и вытереть стекло насухо.

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