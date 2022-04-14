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В Минобороны России рассказали о взрыве боезапаса на ракетном крейсере «Москва»

Минобороны РФ заявило о взрыве боезапаса после пожара на борту ракетного крейсера «Москва»

Фото: пресс-служба Черноморского флота / ТАСС

На ракетном крейсере «Москва» Черноморского флота после начавшегося на борту пожара сдетонировал боезапас. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент причины пожара устанавливаются.

Флагман Черноморского флота «Москва» был введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан».

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где при помощи средств ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

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Варвара Кошечкина
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