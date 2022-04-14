Обладатель звезды «Мишлен» назвал идеальное место для жизни в Москве

Шеф-повар Владимир Мухин назвал район «Коломенского» идеальным местом для жизни в Москве

Шеф-повар ресторана со звездой Michelin «White Rabbit» Владимир Мухин назвал район недалеко от музея-заповедника «Коломенское» идеальным местом для жизни в Москве. Своим мнением он поделился в беседе с изданием «Москвич Mag».

Мухин проживает в историческом районе вместе с семьей. Свое положительное отношение к этой части города он объяснил ее удобным расположением и инфраструктурой. «Иногда мне кажется, что это идеальное место для жизни в Москве, потому что рядом огромный парк, набережная и при этом ты не так далеко от центра», — пояснил обладатель звезды «Мишлен».

Район парка Мухин также назвал своим любимым в городе. Среди преимуществ места шеф-повар отметил наличие зоны для прогулок, где он любит проводить время с семьей. Особенно Мухину нравится яблоневый сад.

Ранее российский актер Данил Стеклов, сыгравший в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», назвал лучшим районом Москвы территорию около двух станций метро: «Аэропорт» и «Сокол». Свою позицию артист объяснил ощущением безопасности в этом месте.