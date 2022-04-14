Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Хинштейн рассказал о скором возбуждении дела из-за нападения на Муратова

Хинштейн рассказал о планах МВД возбудить дело после нападения с краской на Муратова
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В МВД в ближайшее время возбудят дело в отношении подозреваемых в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что обсудил с руководством МВД ситуацию с нападением на журналиста, который является членом Общественного совета МВД России. По словам Хинштейна, в данный момент полицейские ведут проверку, в действиях злоумышленников они усматривают признаки хулиганства.

«Можно не любить "Новую газету" и ее главного редактора, но бороться с оппонентами подобными "зеленочными" методами — не только гнусно, но и контрпродуктивно», — подытожил свой пост политик.

7 апреля двое мужчин облили Муратова красной краской в вагоне поезда МоскваСамара. По словам журналиста, недоброжелатель выкрикнул ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось. Затем неизвестные выбежали на платформу и скрылись, их сняла камера уличного видеонаблюдения.

Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках назвались проводнику провожающими и прошли в вагон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Брянской области заявили об обстреле жилых домов украинскими военными
В Минобороны рассказали об интересующих США проектах в биолабораториях Украины
В Литву прибыло подразделение войск США
Минобороны заявило о работе Украины над доставкой оружия массового поражения
Прославившийся в соцсетях 60-летний резчик по дереву рассказал о развитии блога
В Минобороны заявили об обнаружении беспилотников ВСУ с емкостями для распыления
Рената Литвинова раскрыла подробности отъезда из России
Кружевные стринги и боди стали модным трендом у мужчин
Минобороны сообщило о покупке Украиной беспилотников для распыления химикатов
Врачи Марадоны предстанут перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.