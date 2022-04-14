Хинштейн рассказал о скором возбуждении дела из-за нападения на Муратова

Хинштейн рассказал о планах МВД возбудить дело после нападения с краской на Муратова

В МВД в ближайшее время возбудят дело в отношении подозреваемых в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что обсудил с руководством МВД ситуацию с нападением на журналиста, который является членом Общественного совета МВД России. По словам Хинштейна, в данный момент полицейские ведут проверку, в действиях злоумышленников они усматривают признаки хулиганства.

«Можно не любить "Новую газету" и ее главного редактора, но бороться с оппонентами подобными "зеленочными" методами — не только гнусно, но и контрпродуктивно», — подытожил свой пост политик.

7 апреля двое мужчин облили Муратова красной краской в вагоне поезда Москва — Самара. По словам журналиста, недоброжелатель выкрикнул ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось. Затем неизвестные выбежали на платформу и скрылись, их сняла камера уличного видеонаблюдения.

Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках назвались проводнику провожающими и прошли в вагон.