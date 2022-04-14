Топы с эффектом голого тела признаны самыми модными в 2022 году

Журналисты Glamour назвали топы с эффектом голого тела самыми модными в 2022 году

Топы с эффектом голого тела признаны самыми модными в 2022 году. О тенденции рассказал редактор Джейк Смит в своем материале для американской версии журнала Glamour.

Журналист назвал текущий год «эпохой прозрачной одежды». Едва заметные на теле топы, по мнению автора, являются универсальным дополнением к любому гардеробу и эффективным способом подчеркнуть женственность.

Актуальные модели упомянутой вещи эксперт разобрал на примере знаменитостей. Наиболее удачными Смит считает образы актрисы Дакоты Джонсон и певицы Камилы Кабельо, которые сочетают прозрачные корсеты с блейзерами свободных силуэтов. Американская телезвезда Мэделин Петш, в свою очередь, носит сетчатую водолазку с кожаным ремнем-портупеей, а испанская исполнительница Розалия — с шелковым платьем-комбинацией.

Редактор объясняет популярность «голых» топов всеобщим увлечением эстетикой 2000-х. Кроме того, они легко комбинируются с любыми предметами гардероба: от джинсов до жакетов. В заключение Смит заявил, что открывать тело можно как полностью (с помощью маек и боди), так и частично, отдавая предпочтение полупрозрачным рубашкам и лонгсливам.

Ранее в апреле журналисты назвали самый модный фасон верхней одежды на весну 2022 года. По мнению редактора Glamour Софи Кокетт, популярность обрели пальто-рубашки. Гибридный фасон вещи отличается свободным силуэтом и прямым кроем, может иметь крупные карманы и пояс, подчеркивающий талию. Эксперт утверждает, что упомянутый предмет гардероба является удобной альтернативой классическому блейзеру и легкой заменой пальто.