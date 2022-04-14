Нидерландским компаниям запретят платить за российский газ в рублях

Власти Нидерландов призвали свои компании отказаться от оплаты газа из России в рублях

Власти Нидерландов заявили о намерении запретить компаниям страны платить за российский газ в рублях, пишет Bloomberg.

Таким образом, правительство страны согласилось с точкой зрения Еврокомиссии, которая ранее 14 апреля выразила свою позицию по вопросу: оплата российских энергоносителей рублями станет нарушением санкционного режима, введенного в отношении Москвы.

О необходимости перевести контракты с европейскими потребителями на рубли президент России Владимир Путин заявил в конце марта. Позднее он подписал соответствующий указ. Однако позже российские власти раскрыли подробности предполагаемой схемы, из которой следует, что оплата фактически будет по-прежнему производиться в евро и зачисляться на специальный счет в Газпромбанке, который затем станет покупать на эти средства рубли.

Впоследствии многие главы европейских государств и правительств высказывались о том, что их страны не будут платить за российский газ в рублях, поскольку это стало бы нарушением действующих контрактов. В то же время власти некоторых стран, в числе которых Венгрия и Словакия, выразили готовность пойти на эти условия России.

