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Премьер Саксонии выступил против поставок оружия Украине

Премьер Саксонии Кречмер выступил против поставок танков и военных самолетов Киеву
Михаэль Кречмер

Михаэль Кречмер. Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил против поставок тяжелых вооружений на Украину. Об этом политик высказался в интервью газете Rheinische post (RP).

«Мы пересекли бы черту, если бы поставили танки или самолеты или даже установили бесполетную зону. Эта линия должна быть сохранена», — заявил Кречмер. Он подчеркнул, что Германия уже делает многое для поддержки Киева, однако втягивание ее в конфликт недопустимо.

Политик также отметил, что ранее Берлин отказывался поставлять оружие в зоны боевых действия, и на то были веские причины. «С большой тревогой я вижу, что в настоящее время прочные ограждения германской внешней политики и политики безопасности очень быстро разрушаются», — заключил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии готовы отправить еще больше оружия Киеву в ближайшее время. Он также напомнил, что у многих стран Восточной Европы больше советского оружия, которое можно оперативно поставить Украине.

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Виктория Кондратьева
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