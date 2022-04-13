Шольц пообещал поставить Украине больше оружия

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что на Украину поставят еще больше оружия в ближайшее время

Власти Германии готовы поставить еще больше оружия Киеву в ближайшее время, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует Reuters.

«Мы поставляем и мы будем поставлять [оружие]. Мы будем делать это в тесной координации с союзниками, Германия не будет действовать отличным от других стран образом», — подчеркнул политик. Шольц также ответил на критику Берлина за медленные поставки: по мнению канцлера, у многих стран Восточной Европы больше советского оружия, которое можно оперативно поставить Киеву.

Кроме того, немецким властям приходится учитывать и другие сложности: например, гарантию того, что немецкие служащие не поедут для поставок или обслуживания техники на территорию Украины.

Правящая в Германии коалиция «Светофор» (социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и либералы) ранее договорилась по поставкам тяжелых вооружений Украине.