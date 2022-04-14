В Минобороны назвали имена причастных к разработке биооружия на Украине

Глава войск РХБЗ Кириллов озвучил имена причастных к программам по биооружию на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Игорь Кириллов назвал имена лиц, по версии Минобороны причастных к разработке биооружия на территории Украины. Его заявления приводит ТАСС.

Кириллов озвучил персональные данные трех человек. Первый и второй предполагаемые причастные к военно-биологическим разработкам — граждане США Куртис Белаяч и Филипп Доллифф, третий — куратор от Евросоюза по имени Эдди Артур Майер.

По утверждению командующего войсками РХБЗ, Белаяч — исполнительный директор якобы причастного к биооружию Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), не имеет специального химического или биологического образования, но получил степень магистра финансов.

Кириллов заявил, что новые данные об украинских биолабораториях удалось получить благодаря началу спецоперации России на Украине.

В конце марта российское военное ведомство показало карту, на которую были нанесены 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах Украины. Минобороны предполагает, что они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.