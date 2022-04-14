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Перечислены четыре основные ошибки при мытье зеркал в ванной

Специалист по уборке Паликарова рекомендовала отказаться от соды для мытья зеркал

Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Специалист по уборке Дани Паликарова поделилась профессиональными лайфхаками по мытью зеркал в ванной и перечислила четыре основные ошибки по очищению отражающих поверхностей. Ее советы приводит издание Express.

По словам Паликаровой, самая распространенная ошибка — использовать полотенце, чтобы протереть запотевшее или испачканное каплями воды или зубной пасты зеркало. Это на первый взгляд безобидное действие, по ее мнению, приводит к появлению разводов. Кроме того, на влажных отражающих поверхностях остаются ворсинки от полотенца. В качестве альтернативы специалист рекомендовала использовать либо специальные безворсовые салфетки для стекол, либо старые газеты.

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Также специалист посоветовала отказаться от использования соды для очищения зеркал. Она объяснила, что это мягкое натуральное чистящее средство подходит для практически всех поверхностей, кроме стекол и зеркал. Из-за абразивных частиц соды зеркало может покрыться мелкими неприглядными царапинами и потертостями, предупреждает Паликарова. В качестве натурального очистителя для них, по ее мнению, отлично подойдет уксус.

Еще одна ошибка, которую назвала клинер, — слишком часто и слишком интенсивно протирать зеркала. Паликарова считает, что одного раза в неделю для полировки любых стеклянных поверхностей в ванной вполне достаточно, а если возникает соблазн делать это чаще, лучше быстро или точечно протереть их сухой тканью без использования чистящих средств.

В заключение Паликарова напомнила, как важно проветривать ванную комнату. В противном случае из-за повышенной влажности, микрочастиц чистящих средств в воздухе и недостатка кислорода серебряная основа зеркал со временем может разрушиться и на нем появятся потемневшие участки и пятна.

Ранее сообщалось, что эковолонтеры при поддержке Российского экологического оператора проведут масштабные субботники в регионах страны. В период с 25 апреля по 15 мая планируется провести 40 уборок на придворовых территориях, берегах рек и водоемов.

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Наталья Обрядина
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