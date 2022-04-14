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Попытка предотвратить авиакатастрофу обернулась для пилотов тюрьмой

В Доминикане задержали членов летного экипажа, обнаруживших на борту самолета кокаин

Фото: Dirección Nacional de Control de Drogas

Пилотов и бортпроводников канадской чартерной авиакомпании Pivot Airlines заключили в тюрьму после того, как они случайно обнаружили 200 килограммов кокаина на борту самолета. Об этом пишет National Post.

По данным издания, сотрудников авиакомпании арестовали в Доминикане во время подготовки к рейсу в Торонто. Перед вылетом один из пилотов заметил несколько неизвестных сумок в отделе технического обслуживания. Приняв неопознанные вещи за бомбу, он сообщил о находке полиции.

Тем не менее, приехавшие на место сотрудники экстренных служб назвали летный экипаж контрабандистами и задержали их. По словам пилота, он лишь попытался предотвратить возможную авиакатастрофу, однако это обернулось для него арестом.

«Недопустимо, чтобы канадский летный экипаж оставался под стражей на время потенциального двенадцатимесячного расследования преступления, которое они даже не совершили», — заявили в Pivot Airlines.

Уточняется, что бортпроводницы и пилоты содержатся в отдельных изоляторах — мужчины находятся в общей камере с обвиняемыми в наркопреступлениях. В настоящий момент власти проводят расследование.

Ранее в апреле стало известно, что в Амстердаме планируют ввести запрет на продажу туристам марихуаны в кофешопах — специальных заведениях, имеющих разрешение на публичную продажу конопли и продукции из нее. По словам местных властей, ограничения следует ввести из-за роста криминала в Нидерландах.

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Мария Гейн
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