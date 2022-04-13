В Нидерландах планируют запретить марихуану для туристов

В Амстердаме планируют запретить продажу марихуаны туристам из-за роста криминала

В Амстердаме планируют ввести запрет на продажу туристам марихуаны в кофешопах — заведениях, имеющих разрешение на публичную продажу конопли и продуктов из нее. С таким предложением к городскому совету обратилась мэр города Фемке Халсема, сообщает РИА Новости.

По словам политика, ограничения необходимо ввести из-за «тревожной взаимозависимости» между торговлей легкими и тяжелыми наркотиками, а также в связи с ростом криминала в Нидерландах.

«Многие из проблем в городе подпитываются рынком каннабиса: от неприятностей, которые приносит наркотуризм, до серьезных преступлений и насилия», — говорится в ее заявлении. Халсема отметила, что запрет на продажу марихуаны туристам — необходимое вмешательство и первый шаг к регулированию рынка.

Ранее эксперты туристической отрасли назвали путешественникам самые странные законы, с которыми отдыхающие могут столкнуться во время путешествий по миру. Так, в Греции действует запрет на посещение ряда достопримечательностей, например Акрополя и Парфенона, в обуви на высоком каблуке. В Испании не разрешается ездить на велосипеде босиком или в шлепках, а на Барбадосе — надевать вещи с определенным принтом.