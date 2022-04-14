Названа самая актуальная обувь на весну и лето 2022 года

Vogue: обувь на платформе названа самой модной в 2022 году

Туфли и босоножки на платформе названы самой актуальной обувью сезона весна-лето 2022 года. О тренде рассказала журналистка Элис Кэри в своей колонке для британской версии журнала Vogue.

Как отмечает автор, ранее туфли на высокой платформе и каблуках были характеры для американской певицы Леди Гаги: знаменитость часто выходила в свет в ботильонах-стрипах. Однако в текущем году тренд получил более широкое распространение благодаря известным дизайнерам. Кэри заметила упомянутые модели в коллекциях Valentino, Lanvin, Rick Owens и Balenciaga.

Внимание к тренду, по мнению редактора, вновь повысилось после свадьбы сына футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина. Его невеста, дочь американского миллиардера Никола Пельтц, выбрала для церемонии силуэтное платье и массивные туфли Versace Medusa Aevitas.

При составлении собственного образа эксперт рекомендует брать за образец наряды знаменитостей. Так, модель Хейли Бибер носит грубые сапоги Naked Wolfe с коктейльным шелковым платьем персикового цвета, а звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер сочетает сандалии на высокой подошве от Dries Van Noten с облегающим макси-платьем или джинсами.

Ранее в апреле редакция портала Who What Wear сообщила, что в моду вернулись балетки. Популярная в 2010-х годах обувь вновь стала популярной благодаря показам брендов на прошедших Неделях моды. Тренд активно применяют инфлюэнсеры, сочетая туфли на плоской подошве с гольфами и низко посаженными мини-юбками.

