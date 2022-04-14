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Матвиенко назвала ситуацию с Медведчуком преследованием за политические взгляды

Спикер Совфеда Матвиенко назвала ситуацию с Медведчуком преследованием

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Задержание на Украине председателя украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука является преследованием за политические взгляды, а также борьбой с инакомыслием. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«В наручниках — не просто гражданин, выражающий свою позицию, а действующий депутат, лидер партии. Популярный политик, с самого начала открыто выступавший за мир на Донбассе. Человек, активно помогавший решать гуманитарные вопросы, организовывавший обмен задержанными», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что данная ситуация требует особого внимания международных институтов и организаций. Спикер Совфеда заявила, что поручила подготовить обращение в комитет Межпарламентского союза по правам человека в отношении парламентариев.

12 апреля стало известно о задержании Виктора Медведчука. Его фото в наручниках опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. До начала специальной военной операции на Украине Медведчук находился под домашним арестом из-за подозрения в госизмене, нарушении законов и обычаев войны, а также в содействии терроризму.

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Сергей Истомин
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