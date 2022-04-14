Минобороны обвинило ученых из США в опытах над психбольными в Харькове

Минобороны сообщило, что ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове

Американские ученые проводили опыты над пациентами психиатрической больницы в Харькове, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов. Его слова приводит РИА Новости.

«В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в городе Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков», — обвинил он ученых из США.

По словам Кириллова, людей для опытов отбирали с учетом возраста, национальности и иммунного статуса. При этом в базу данных стационара никакой информации не вносили, а персонал давал подписку о неразглашении.

Начальник войск РХБЗ также рассказал, что в январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, а оборудование перевезли на запад Украины. Минобороны также располагает показаниями свидетелей.

В конце марта российское военное ведомство показало карту, подтверждающую наличие военно-биологических лабораторий на территории Украины. По словам Кириллова, в стране располагались 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах. Они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность».