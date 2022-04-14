Константин Райкин решил передать Школу Райкина государству

Константин Райкин захотел превратить Школу Райкина в государственный вуз

Народный артист России Константин Райкин решил передать государству Высшую школу сценического искусства (ВШСИ), которая ранее называлась Театральная школа Константина Райкина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Райкин пояснил, что захотел превратить ВШСИ, из которой его пытаются уволить, в государственный вуз. «В перспективе я хочу перестать быть частным вузом. И, если мне повезет эту тяжбу выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза», — сказал он.

Райкин считает, что решивший уволить его ректор Анатолий Полянкин преследует материальные цели и «хочет иметь это здание, как некоторую недвижимость». Кроме того, Полянкин приказал охране не пускать в вуз ни студентов, ни преподавателей, поэтому для проведения занятий часто приходится вызывать полицию.

Отмечается, что ни Райкин, ни другие преподаватели не получали зарплату на протяжении двух месяцев. В настоящее время в этой ситуации разбираются юристы.

Об увольнении Константина Райкина стало известно 12 апреля. «Он [Полянкин] убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», — сказал Райкин. Он пояснил, что вместе с юристом намерен оспорить это решение.