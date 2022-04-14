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Ведущий Fox Business Варни назвал инфляцию в США невиданным шоком

Ведущий Fox Business Варни назвал инфляцию в США шоком, которого не видели 50 лет

Фото: Rick Wilking / Reuters

Инфляция в США является для страны настоящим шоком, такого не было на протяжении последних 50 лет. Об этом в эфире Fox Business заявил телеведущий Стюарт Варни.

«Потребительские цены за последний год выросли на 8 процентов. Это настоящий шок. Такого никто, кто моложе 50 лет, еще не видел», — сказал Варни.

По словам ведущего, Вашингтон по-прежнему планирует тратить много денег, а президент США Байден придумывает отнюдь не «глубинные» оправдания инфляции. При этом администрация не имеет возможностей серьезно повлиять на ситуацию.

«Это экономическая проблема. Мы столкнулись с угрозой рецессии. Не к добру, прямо перед выборами! Не устаю повторять: мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был такой сильный скачок инфляции. Тогда все закончилось тяжелой рецессией и поражением действующего президента-демократа. Это было тогда, а что сейчас?» — отметил Варни.

Ведущий уточнил, что причинами инфляции в стране являются такие факторы, как выпуск ФРС денег в огромных количествах, утверждение конгрессом масштабных расходов на пандемию. А намеренное сокращение добычи нефти и газа в США положило конец энергетической независимости.

Ранее сообщалось, что Германия потеряет 220 миллиардов евро (240 миллиардов долларов) при немедленном прекращении поставок энергоносителей, в том числе природного газа, из России. Эмбарго на импорт приведет к резкому замедлению темпов развития экономики ФРГ.

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Варвара Кошечкина
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