Мужчина завел 124 змеи и погиб от укуса одной из них

NBC Washington: полицейские нашли в доме погибшего от укуса змеи американца 124 рептилии

48-летний житель американского штата Мэриленд завел 124 змеи и погиб от укуса одной из рептилий. Об этом сообщает NBC Washington.

Исчезновение любителя змей заметил сосед. Он обратил внимание, что давно его не видел, заглянул к нему в окно и обнаружил, что тот лежит на полу. После этого он вызвал экстренные службы.

К приезду полицейских мужчина был мертв. В его доме сотрудники правоохранительных органов нашли 124 змеи, в том числе четырехметрового темного тигрового питона. Все змеи находились в клетках.

По данным полиции, мужчина погиб в результате несчастного случая. Причиной смерти был укус змеи.

Представители службы защиты животных исследовали огромную коллекцию рептилий и выяснили, что некоторые из питомцев погибшего относились к ядовитым видам, которые запрещены к содержанию.

В числе найденных змей оказались питоны, гремучие змеи, кобры и черные мамбы. Неядовитых змей отправили на передержку в штат Вирджиния, а ядовитых передали специалисту из штата Северная Каролина.

Ранее сообщалось, что врачи в американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, спасли мужчину, который был укушен домашней гадюкой, считающейся одной из самых ядовитых змей в мире. Пациенту в короткий срок было обеспечено лечение, он находится под наблюдением врачей.