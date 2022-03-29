Мужчина поселил у себя дома одну из самых ядовитых змей мира и был укушен ею

Американец поселил дома экзотическую гадюку, был укушен ею и выжил

Врачи в американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, спасли мужчину, который был укушен домашней гадюкой, считающейся одной из самых ядовитых змей в мире. Об этом сообщает 10 WAVY.

По данным полиции штата, им поступил звонок от полицейского управления Университета Содружества Вирджинии с просьбой об ускоренной доставке противоядия из Аквариума и Центра морских наук штата. В полиции сообщили, что мужчину укусила экзотическая змея, которую он поселил дома в качестве питомца. Рептилия относится к виду габонская гадюка, который входит в десятку самых ядовитых змей на планете.

«Проблема с этими змеями, неэндемичными для нашего региона и не обитающими в нем, в том, что, если пациентам после их укуса требуется лечение с противоядием, необходимо успеть найти противоядие, а затем доставить его в медицинское учреждение», — заявила представительница Центра ядов Вирджинии Наташа Тобарран. В больнице пациенту уже предоставили противоядие от Смитсоновского национального зоопарка, штат Вашингтон, однако в медицинском учреждении заявили, что требуется еще одна доза, чтобы американец выжил.

Сержант полиции штата сумел достать 35 доз противоядия у сотрудника Аквариума и Центра морских наук Вирджинии и доставить его в Ричмонд. Представительница Аквариума Макензи Ди Нардо заявила, что учреждение хранит противоядие в качестве меры предосторожности. Она пояснила, что это обычная практика для зоопарков и аквариумов, где обитают экзотические виды животных.

Пациенту в короткий срок было обеспечено лечение. «Мы следим за состоянием здоровья этого мужчины», — отметила Ди Нардо.

Рацион габонской гадюки состоит из грызунов, птиц и иногда мелких копытных животных. Ее яд смертельно опасен и для человека: без оказания медицинской помощи летальный исход наступает через несколько часов после укуса. Габонская гадюка вырастает до двух метров и может весить до восьми килограммов.

Ранее сообщалось, что фермер из китайской провинции Чжэцзян отрубил себе указательный палец правой руки после укуса китайского щитомордника. Доктора объяснили пациенту, что он напрасно отрубил палец, поскольку яд не был опасен для жизни настолько, чтобы принимать такие меры.