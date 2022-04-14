Эстония решила закупить сотни бронетранспортеров

Эстония закупит 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро

В Эстонии решили закупить сотни бронетранспортеров (БТР) на сумму более 200 миллионов евро. Об этом сообщил руководитель отдела бронированных транспортных средств и техники Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) республики Кармо Саар, пишет РИА Новости.

Он заявил, что для эстонской армии будут закуплены 220 БТР с колесными базами 4x4 и 6x6. Саар отметил, что в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности поставку техники планируют осуществить в короткие сроки.

Чиновник добавил, что тендер на закупку БТР объявят во втором квартале 2022 года.

В конце марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас попросила НАТО разместить в Прибалтике боеспособные подразделения, поддерживаемые средствами противовоздушной обороны (ПВО) и дальнего огня. Она также оценила ситуацию в регионе и подчеркнула, что текущее положение дел не обеспечивает надежной защиты.