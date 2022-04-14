Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Эстония решила закупить сотни бронетранспортеров

Эстония закупит 220 бронетранспортеров на сумму более 200 миллионов евро

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Эстонии решили закупить сотни бронетранспортеров (БТР) на сумму более 200 миллионов евро. Об этом сообщил руководитель отдела бронированных транспортных средств и техники Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) республики Кармо Саар, пишет РИА Новости.

Он заявил, что для эстонской армии будут закуплены 220 БТР с колесными базами 4x4 и 6x6. Саар отметил, что в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности поставку техники планируют осуществить в короткие сроки.

Чиновник добавил, что тендер на закупку БТР объявят во втором квартале 2022 года.

В конце марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас попросила НАТО разместить в Прибалтике боеспособные подразделения, поддерживаемые средствами противовоздушной обороны (ПВО) и дальнего огня. Она также оценила ситуацию в регионе и подчеркнула, что текущее положение дел не обеспечивает надежной защиты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией
В Вашингтоне заявили о планах отправить представителей США на Украину
Российских туристов предупредили о вероятных трудностях за границей
Стало известно о пострадавшем при обстреле Украиной российского региона
Корвет «Проворный» получит новую надстройку в 2022 году
Назван дешевый способ сделать окна безупречно чистыми при уборке
МИД Британии наложил санкции на партнеров Романа Абрамовича
Минобороны заявило о поражении склада ракетного вооружения на Украине
Ozon первым в России раскрыл механизмы работы своих рекомендательных сервисов
Москвичей предупредили о мошенничестве с поверкой счетчиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.