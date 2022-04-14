Путин образовал комиссию по обеспечению суверенитета в ИТ-инфраструктуре

Владимир Путин образовал комиссию по обеспечению суверенитета в ИТ-инфраструктуре

Президент России Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совета безопасности России по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития ИТ-инфраструктуры, которую возглавит зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», — говорится в указе президента.

В документе утвержден состав комиссии. Из него следует, что ее возглавит зампредседателя Совбеза, соответствующую должность занимает Медведев.

Комиссия займется разработкой мер по обеспечению технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры, оснащению таких объектов отечественной радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием, программно-аппаратными комплексами, включая программное и информационное обеспечение.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил обеспечить устойчивую и бесперебойную работу информационной инфраструктуры. Он также подчеркнул важность сохранения кадрового потенциала.