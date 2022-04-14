Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Путин образовал комиссию по обеспечению суверенитета в ИТ-инфраструктуре

Владимир Путин образовал комиссию по обеспечению суверенитета в ИТ-инфраструктуре

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совета безопасности России по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития ИТ-инфраструктуры, которую возглавит зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», — говорится в указе президента.

В документе утвержден состав комиссии. Из него следует, что ее возглавит зампредседателя Совбеза, соответствующую должность занимает Медведев.

Комиссия займется разработкой мер по обеспечению технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры, оснащению таких объектов отечественной радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием, программно-аппаратными комплексами, включая программное и информационное обеспечение.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил обеспечить устойчивую и бесперебойную работу информационной инфраструктуры. Он также подчеркнул важность сохранения кадрового потенциала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией
В России прокомментировали расследование об использовании химоружия на Украине
Спецоперацию России на Украине назвали сдерживающим экспансию НАТО фактором
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
В Москве арестовали сооснователя крупнейшего онлайн-магазина наркотиков
Европейские страны решили принять поэтапный запрет на российскую нефть
В США допустили выкуп российскими авиакомпаниями арендованных у Европы самолетов
Помощник президента России объяснил перевод оплаты за газ в рубли
США захотели отправить Киеву требующие обучения вооружения
США заявили о помощи по расследованию событий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.