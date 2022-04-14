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Google назвала быстрый способ отказаться от iPhone

Google анонсировала приложение Switch to Android для отказа от iPhone

Фото: Debarchan Chatterjee / Globallookpress.com

Google анонсировала выпуск приложения для быстрого переноса данных с iPhone на Android-смартфон. Об этом сообщает издание 9to5google.

На новый продукт компании обратили внимание журналисты медиа. По словам авторов, Switch to Android позволяет перенести данные со смартфона Apple на аппарат на базе Android. Для быстрого копирования приложений и личных данных с iOS на Android нужно соединить два телефона по проводу или беспроводной связи.

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По словам специалистов, которые оценили раннюю версию приложения, Switch to Android позволяет переносить приложения, контакты, сообщения, фотографии и прочую информацию. В Google назвали новую программу инструментом для быстрого перехода из одной экосистемы в другую и отказа от iPhone.

В первую очередь пользователь должен отсканировать QR-код, который отобразится на экране Android-смартфона. Затем необходимо выбрать, какие данные будут перенесены со старого устройства на новое. На финальном этапе сервис предложит скопировать данные с облачного хранилища iCloud и перенести их на Google Drive — процесс может занять продолжительное время.

Журналисты заключили, что приложением можно комфортно пользоваться при отказе от iPhone. Авторы заметили, что в Google Play уже несколько лет присутствует разработанное Apple приложение Move to iOS, которое упрощает переход с Android-смартфона на iPhone.

В начале апреля швейцарский студент-робототехник Кен Пиллонель установил разъем Lightning, который он отсоединил от iPhone, в Android-смартфон. Ранее энтузиаст создал смартфон Apple с портом USB-C.

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Андрей Ставицкий
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