Создан уникальный Android-смартфон с разъемом от iPhone

Швейцарский инженер создал Android-смартфон с разъемом Lightning

Швейцарский студент-робототехник Кен Пиллонель создал смартфон на базе Android с работающим разъемом Lightning. Об этом сообщает издание Engadget.

Пиллонель заявил, что установил в смартфон Samsung Galaxy A51, который работает на базе ОС Android, порт Lightning. Подобный разъем встречается у смартфонов iPhone и планшетов iPad. Инженер пошутил, что таким образом он хотел «уравновесить хаос». В конце 2021 года Кен Пиллонель собрал уникальный iPhone с установленным портом USB-C — подобный обычно встречается в Android-смартфонах.

Несмотря на то, что энтузиаст показал свою разработку в День смеха, проект не является фейком. Специалист подтвердил, что модифицированный Galaxy A51 действительно получил разъем Lightning — порт позволяет как заряжать устройство, так и передавать данные.

Кен Пиллонель отметил, что ему пришлось «обмануть» ПО, которое управляет работой разъема Lightning: «Кабели Lightning не тупые. Они будут заряжать только устройства Apple». Энтузиасту удалось перепрошить программное обеспечение таким образом, чтобы разъем мог работать с Android-девайсами.

В заключение автор заметил, что не будет продавать уникальный Galaxy A51 и оставит смартфон себе. «Я не думаю, что кто-то в здравом уме захочет сделать это со своим устройством», — отметил изобретатель в разговоре с журналистами.

В ноябре 2021 года смартфон Apple с разъемом USB-C, созданный инженером Кеном Пиллонелем, был продан на аукционе за 86 тысяч долларов. Ранее анонимный покупатель сделал ставку в размере одного миллиона долларов — энтузиаст отказал, так как посчитал, что за ней стоит тролль.