Политолог указал на предпосылки к попыткам Китая вернуть Тайвань под контроль

Политолог Мендкович допустил возвращение Китаем Тайваня под свой контроль в 2022 году

В новой политической ситуации Китай будет добиваться восстановления своих прав на Тайвань, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я не исключаю, что это произойдет уже в течение этого года. Во всяком случае к этому есть уже все предпосылки. Гарантировать, конечно, нельзя, это зависит от решений политического руководства Китая», — поделился политолог.

Угроза конфронтации между Китаем и США из-за Тайваня, безусловно, выросла, отметил Мендкович. «Еще этой зимой были сообщения об активности ВВС Китая в районе Тайваня, были планы официальных визитов из США на Тайвань, которые отменялись в последний момент. Многие региональные эксперты открыто говорят о том, что в ближайшее время может вспыхнуть конфликт, в связи с возвращением континентальным Китаем Тайваня под свой контроль», — уточнил он.

По словам политолога, США являются основным спонсором режима самопровозглашенного Тайваня, во многом обеспечивают его оружием и являются гарантом его сепарированного от основного Китая статуса.

10 апреля американский сенатор от Республиканской партии Джош Хоули призвал ускорить поставки оружия на Тайвань и разместил соответствующий законопроект на своем сайте. Документ предполагает распространение на Тайвань таких же экспортных правил, которые уже действуют в отношении Японии, Австралии, Индии, Южной Кореи и стран-членов НАТО.

