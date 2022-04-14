Учительница предложила 16-летнему подростку деньги за секс и оказалась в суде

WKRN: в США учительница Кэрри Норман попала под суд за совращение 16-летнего подростка

В США бывшая школьная учительница оказалась в суде после того, как ее уличили в попытках склонить несовершеннолетних мальчиков к сексу за деньги. Об этом сообщает WKRN.

Кэрри Норман из города Уэстморленд, штат Теннеси, прежде преподававшая в местной начальной школе, была обвинена в совращении несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах и сексуальных домогательствах при помощи электронных средств связи.

По данным следствия, женщина пыталась склонить к сексу 16-летнего подростка и предложила заплатить ему за это. Кроме того, ее обвинили в том, что она отправляла первой жертве и еще одному несовершеннолетнему свои обнаженные фотографии.

«Это дело — напоминание всем людям, занимающим должности, связанные с доверительными отношениями. Мы внимательно следим за всеми подобными ситуациями», — заявила помощник окружного прокурора округа Самнер Дженни Смит.

После того, как против Норман началось расследование по делу о совращении малолетних, она снова попала в полицию — на этот раз за хранение наркотиков. Следующее заседание суда назначено на 19 мая.

Ранее сообщалось, что учительница старших классов из США совратила семерых учеников в возрасте 15-16 лет и оказалась в тюрьме. Преступления были совершены с октября 2021 по февраль 2022 года.