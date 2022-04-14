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В Латвии оценили траты на военную помощь Украине за последние два месяца

Президент Латвии Левитс заявил, что Рига потратила треть военного бюджета на помощь Киеву
Эгилс Левитс

Эгилс Левитс. Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Президент Латвии Эгилс Левитс оценил траты Риги на военную помощь Киеву за последние два месяца. Об этом он высказался на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

По словам Левитса, за пару месяцев Латвия потратила треть своего годового оборонного бюджета, чтобы «помочь Украине построить военную мощь».

В марте президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что в 2022 году республика рассчитывает отправить на Украину военную амуницию на сумму не менее 10 миллионов евро. Он также перечислил ту помощь, которую Вильнюс уже оказал Киеву. К ней Науседа отнес, в частности, передачу приборов ночного видения и техники для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

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Георгий Нестеров
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