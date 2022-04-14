В Латвии оценили траты на военную помощь Украине за последние два месяца

Президент Латвии Левитс заявил, что Рига потратила треть военного бюджета на помощь Киеву

Президент Латвии Эгилс Левитс оценил траты Риги на военную помощь Киеву за последние два месяца. Об этом он высказался на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

По словам Левитса, за пару месяцев Латвия потратила треть своего годового оборонного бюджета, чтобы «помочь Украине построить военную мощь».

В марте президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что в 2022 году республика рассчитывает отправить на Украину военную амуницию на сумму не менее 10 миллионов евро. Он также перечислил ту помощь, которую Вильнюс уже оказал Киеву. К ней Науседа отнес, в частности, передачу приборов ночного видения и техники для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).