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Литва назвала сумму военных поставок Украине в этом году

Президент Литвы Науседа запланировал поставить Украине военную помощь на 10 миллионов евро

Фото: Justin Tallis / Reuters

Литва отправит на Украину военную амуницию на сумму не менее 10 миллионов евро в 2022 году. О запланированных поставках рассказал президент республики Гитанас Науседа, передает ТАСС.

«Продолжим предоставление военной помощи Украине. На это в текущем году будет выделено не менее 10 миллионов евро», — заявил литовский лидер. Он перечислил ту помощь, которую Вильнюс уже оказал Киеву — это приборы ночного видения и техника для противодействия беспилотным летательным аппаратам. «От партнеров мы получаем список конкретных потребностей», — отметил Науседа.

Военные поставки на Украину ведут преимущественно США, Великобритания и Польша. В отдельные периоды времени к ним присоединяется помощь из стран Прибалтики, в том числе и Литвы. Активные поставки оружия и амуниции на Украину начались задолго до старта российской спецоперации.

В ноябре 2021 года Литва передала Украине учебный самолет чехословацкого производства. Самолет не летал с 2019 года, из-за неисправности его списали из состава ВВС Литвы.

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Дмитрий Настасьев
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