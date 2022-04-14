ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Ясиноватой в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Ясиноватой

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Ясиноватой. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"», — говорится в сообщении ведомства.

12 апреля стало известно о новых жертвах конфликта на Украине среди мирных жителей Донбасса. В результате обстрела украинскими военными города Ясиноватая из БМ-21 «Град» погибли два человека.