Центробанк заявил о подготовленности к заморозке резервов
Заморозка резервов России оценивалась как маловероятная, но Центральный банк готовился к такому сценарию и диверсифицировал вложения, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Ее слова приводит РИА Новости.
«Я должна сказать, что то, что произошло, это беспрецедентно. Это не арест, но заморозка — невозможность использовать корреспондентские счета в банках. Нам все говорили, что вероятность очень низкая», — добавила она.
Юдаева также заметил, что структура резервов отражала два возможных сценария рисков, один из которых — геополитический — и реализовался, вылившись в заморозку части средств. «Но если бы реализовался экономический сценарий и у нас этих резервов не было бы, была бы огромнейшая проблема. Мы пытались диверсифицировать резервы и иметь и те, и другие на тот и на другой случай», — пояснила первый зампред регулятора.
Заморозка резервов последовала за началом военной операции, объявленной президентом страны Владимиром Путиным 24 февраля. Ее целью он называл «демилитаризацию и денацификацию Украины». Центральный банк в марте уже заявлял, что способа защитить доллары и евро от заморозки в принципе не было. Там добавляли, что такие активы, как юань и золото (те, что в итоге остались доступны), не очень ликвидны, и ими нельзя было бы воспользоваться при классическом кризисе.