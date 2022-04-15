Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Опрос в США выявил страх американцев перед войной с Россией

52 процента опрошенных призвали США делать больше для Украины, но не ценой войны с Россией

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

68 процентов опрошенных американцев признали, что Вашингтон несет ответственность за боевые действия на Украине и призвали делать больше для того, чтобы остановить их. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных Квиннипэкским университетом.

Кроме того, 52 процента респондентов полагают, что Белый дом должен делать больше для поддержки Киева. Однако этот опрос выявил страх некоторых людей перед возможностью вступления США в войну с Россией: те, кто призвал власти страны проявить больше инициативы, настаивали на том, что это не должно стоить американцам больших потерь. Тем не менее 19 процентов опрошенных заявили, что США должны делать больше для поддержки Украины, даже ценой увеличения риска вступления в войну с Россией.

Еще 22 полагают, что американские власти уже делают достаточно для поддержки Украины.

Опросы, проведенные в США в начале апреля, также выявили высокий уровень недовольства из-за высоких цен на газ. В общей сложности на финансовые трудности жалуется половина жителей США. Среди виновных в росте цен американцы назвали президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В подорожании энергоносителей они также обвинили нефтяные компании и демократов.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Европе предсказали зависимость от российского газа на годы
В Белом доме высказались о поездке Байдена в Киев
Стало известно о нарушениях властей Греции при отправке оружия на Украину
В Москве у невестки миллиардера похитили кольцо за два миллиона рублей
В России заподозрили СБУ в систематических пытках задержанных
Описана дальнейшая судьба крейсера «Москва»
Фетисов высказался об отказе финских врачей оперировать хоккеиста из России
Звезда сериала «Эйфория» рассказала о романе с 10 мужчинами сразу
Перечислены последствия дефицита витамина С
Опрос в США выявил страх американцев перед войной с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.