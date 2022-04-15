Опрос в США выявил страх американцев перед войной с Россией

52 процента опрошенных призвали США делать больше для Украины, но не ценой войны с Россией

68 процентов опрошенных американцев признали, что Вашингтон несет ответственность за боевые действия на Украине и призвали делать больше для того, чтобы остановить их. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных Квиннипэкским университетом.

Кроме того, 52 процента респондентов полагают, что Белый дом должен делать больше для поддержки Киева. Однако этот опрос выявил страх некоторых людей перед возможностью вступления США в войну с Россией: те, кто призвал власти страны проявить больше инициативы, настаивали на том, что это не должно стоить американцам больших потерь. Тем не менее 19 процентов опрошенных заявили, что США должны делать больше для поддержки Украины, даже ценой увеличения риска вступления в войну с Россией.

Еще 22 полагают, что американские власти уже делают достаточно для поддержки Украины.

Опросы, проведенные в США в начале апреля, также выявили высокий уровень недовольства из-за высоких цен на газ. В общей сложности на финансовые трудности жалуется половина жителей США. Среди виновных в росте цен американцы назвали президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В подорожании энергоносителей они также обвинили нефтяные компании и демократов.