Искусственному интеллекту нашли применение в творчестве

Специалисты IT-компании Appier научили искусственный интеллект создавать рекламные слоганы

Тайваньские специалисты рассказали о применении искусственного интеллекта (ИИ) при написании сценариев для маркетинговых кампаний. Об этом сообщает издание ZDNet.

По словам инженеров технологической компании Appier из Тайваня, ученые нашли применение ИИ в творчестве. Специалисты обучили особую математическую модель создавать маркетинговые компании, опираясь на ранее утвержденные рекламные слоганы. Описанная ими нейросеть способна обрабатывать почти 30 миллиардов запросов в сутки.

ИИ можно использовать для создания слоганов, изображений или видео, фирменного стиля в рекламных кампаниях для определенных продуктов. Нейросеть научилась генерировать несколько комбинаций на основе одного проекта, которые затем демонстрировали аудитории для сбора отзывов. Так, в последний раз ИИ удалось создать сто версий рекламной кампании, из которых затем маркетологи выбрали пять лучших проектов.

«ИИ может быть творческим, но интуиция по-прежнему остается человеческим фактором», — отметил ведущий научный сотрудник Appier Сан Мин. По словам специалиста, в конечном итоге творческую ценность проекта определяет живой человек.

Ранее канадские ученые из Альбертского университета рассказали, что научили алгоритмы искусственного интеллекта диагностировать по тексту автора посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Точность нового метода составила 80 процентов.