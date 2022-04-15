Сбер и «Лента.ру» успешно протестировали AI-редактор

Редакция «Ленты.ру» первой протестировала AI-редактор Сбера

Редакция «Ленты.ру» первой протестировала новое AI-решение, призванное оптимизировать работу редакций при подготовке текстовых материалов. AI-редактор создан Управлением исследований и инноваций Сбербанка при участии Sber AI и «Ленты.ру», сообщается в пресс-релизе.

Редактор состоит из трех инструментов, способных облегчить некоторые рутинные задачи. Первый инструмент помогает определить потенциально интересные для аудитории темы, что повышает скорость публикации новостей. Второй адаптирует тексты для широкого круга читателей, находя сложные для восприятия конструкции и предлагая способы исправления. Еще один инструмент анализирует охват и скорость распространяемых материалов.

Как отметил вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка, внедрение и использование решений на основе искусственного интеллекта является одним из главных трендов развития современной журналистики. Он также добавил, что новое решение «не превосходит редактора-человека, но может освободить его от рутинных задач».

По словам главного редактора «Ленты.ру» и директора по развитию медиа Rambler&Co Владимира Тодорова, редакции вместе с командой Сбера удалось создать «прогрессивный инструмент, который помогает повысить качество и оперативность публикуемой информации, а также улучшить ее восприятие аудиторией». Он пояснил, что продукт активно используется в редакции, и список сотрудников «Ленты.ру», имеющих к нему доступ, расширяется. В планах — его применение на ресурсах всех федеральных изданий Rambler&Co.

«AI-редактор обладает широкими возможностями по постаналитике: благодаря этому мы можем понять актуальность новостей и виральность заголовков», — добавил Тодоров.

AI-редактор может использоваться в работе любой русскоязычной редакции. Также его функционал можно расширить дополнительными инструментами и языковыми версиями.