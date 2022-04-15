В Госдуме призвали создать коалицию против НАТО

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что пришло время для создания антинатовской коалиции

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что пришло время создать международную антинатовскую коалицию. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет обвинил НАТО в нарушении всех дозволенных границ и подчеркнул, что альянс создал на Украине «плацдарм для нападения на Россию». Он напомнил, что страны-участницы организации «эшелонами направляют на Украину оружие, неся прямую угрозу нашему государству».

«Распространение натовской чумы нужно остановить на подходе к нашим границам. Считаю, что настало время для создания международной антинатовской коалиции», — призвал парламентарий.

По мнению депутата, новая коалиция должна не только противостоять агрессии НАТО, но и заставить Запад соблюдать рамки дозволенного и отказаться от наступательных планов. Кроме того, он выразил желание, чтобы в организацию вступили Индия и Китай.

«У нас много дружественных стран, которые устали от гегемонии НАТО. И друзей у нас намного больше, чем привыкли считать на Западе», — заключил он.

Ранее начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин предупредил, что спецслужбы НАТО прослушивают телефонные звонки. Кроме того, представители альянса выборочно блокируют абонентов и дезинформируют их с помощью рассылки ложных сообщений.