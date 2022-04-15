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Российский генерал предупредил о прослушке звонков спецслужбами НАТО

Начальник войск РЭБ Ласточкин заявил, что спецслужбы НАТО прослушивают телефонные звонки

Фото: Aleksandr Schemlyaev/ Globallookpress.com

Начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью газете «Красная звезда» предупредил, что спецслужбы НАТО прослушивают телефонные звонки. Они также выборочно блокируют абонентов и дезинформируют их путем рассылки ложных сообщений.

Военнослужащий заявил, что широкое применение систем связи Министерством обороны России и другими органами исполнительной власти привело к появлению нового вида деятельности иностранной разведки. Она активно использует ложные базовые станции для принудительного подключения.

При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений

Юрий ЛасточкинНачальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России

Ранее, 12 апреля, стало известно, что секретная мониторинговая служба НАТО начала работать в Одессе и отслеживать корабли ВМФ РФ. Работники службы оснащены оборудованием, позволяющим определить точные координаты любого судна в акватории Черного моря в радиусе 200 километров.

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Противодействие несанкционированному доступу

Ласточкин отметил, что российские специалисты из научно-исследовательского испытательного института радиоэлектронной борьбы (НИИИ РЭБ) разработали систему противодействия несанкционированному доступу к разговорам абонентов.

Созданная система отслеживает ложную базовую станцию и определяет ее местоположение, после чего происходит блокировка технического канала утечки информации и восстановление связи с легитимной станцией сотового оператора по стандартам 2G, 3G и 4G, указал генерал.

Применение системы противодействия несанкционированному доступу к информации абонента сотового телефона существенно повысит защищенность критически важных объектов Министерства обороны от иностранной технической разведки с использованием ложных базовых станций

Юрий ЛасточкинНачальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России

Ласточкин сообщил, что система противодействия была продемонстрирована в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» и получила высокую оценку со стороны руководства Минобороны.

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В настоящее время также проводится научная работа по разработке технологий предотвращения несанкционированного доступа к данным абонентов связи, использующих стандарт 5G, добавил генерал.

Сегодня проводится научная работа по разработке технологии противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи стандарта 5G.

Ранее, 14 апреля, президент России Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совета безопасности России по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT. Ее возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Комиссия займется разработкой мер по обеспечению технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры, оснащению таких объектов отечественной радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием, программно-аппаратными комплексами, включая программное и информационное обеспечение.

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Марина Совина
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