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Назван глава комиссии Совбеза по обеспечению суверенитета в ИТ-инфраструктуре

Медведев возглавит комиссию Совбеза по обеспечению технологического суверенитета в IT
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев возглавит созданную президентом России Владимиром Путиным межведомственную комиссию Совета безопасности по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития ИТ-инфраструктуры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации (председатель комиссии)», — говорится в тексте указа.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совета безопасности России по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT.

Комиссия займется разработкой мер по обеспечению технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры, оснащению таких объектов отечественной радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием, программно-аппаратными комплексами, включая программное и информационное обеспечение.

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Марина Совина
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