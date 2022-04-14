Назван глава комиссии Совбеза по обеспечению суверенитета в ИТ-инфраструктуре

Медведев возглавит комиссию Совбеза по обеспечению технологического суверенитета в IT

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев возглавит созданную президентом России Владимиром Путиным межведомственную комиссию Совета безопасности по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития ИТ-инфраструктуры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации (председатель комиссии)», — говорится в тексте указа.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совета безопасности России по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT.

Комиссия займется разработкой мер по обеспечению технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры, оснащению таких объектов отечественной радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием, программно-аппаратными комплексами, включая программное и информационное обеспечение.