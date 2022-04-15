Названы самые красивые пляжи Европы

Самым живописным пляжем Европы назван Porto Santo Golden Beach на Мадейре

Эксперты туристической отрасли назвали туристам самые красивые пляжи Европы. Об этом сообщает Travel Daily News со ссылкой на исследование онлайн-платформы European Best Destination.

Лидером рейтинга 2022 года стал пляж Porto Santo Golden Beach, расположенный на живописном острове Мадейра в Португалии. По словам путешественников, место идеально подходит для любителей уединенного отдыха.

Вторую строчку занял Bolonia Beach в испанской провинции Кадис. «Если вы любите спокойствие и хотите открыть для себя малолюдные дикие пляжи, Bolonia Beach для вас. Если повезет и будет ясная погода, с пляжа можно увидеть побережье Африки», — отметили авторы рейтинга.

На третьем месте разместился Seixal Beach на Мадейре. Пляж завоевал любовь путешественников благодаря красивому вулканическому песку и кристально чистой воде. В список самых живописных прибрежных зон также вошли пляжи Греции, Италии, Франции и Польши.

Ранее в апреле эксперты туристической отрасли назвали лучшие нудистские пляжи Европы. Возглавил рейтинг пляж, расположенный в небольшой французской деревне Кап Д`Агд. На прибрежной полосе протяженностью более 1,5 километра отдыхающие могут не только загорать и купаться голышом, но и танцевать на «диких» пенных вечеринках.