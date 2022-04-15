В Казахстане объяснили отказ от парада ко Дню Победы

В Минобороны Казахстана объяснили отказ от парада ко Дню Победы экономией бюджета

В Министерстве обороны Казахстана объяснили отказ от проведения в этом году парада ко Дню Победы и в честь 30-летия образования Вооруженных сил (ВС) республики. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

В ведомстве заявили, что от проведения военного парада в 2022 году решили отказаться «из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач».

В качестве более приоритетных направлений расходования бюджета в Минобороны назвали «поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил» и «выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов».

О том, что Казахстан решил отказаться от проведения в этом году военного парада ко Дню Победы, стало известно 13 апреля. Отмечается, что при этом у Минобороны республики запланировано проведение порядка 50 различных военно-патриотических мероприятий по всей стране, а отдельный их блок будет посвящен чествованию ветеранов и ВС.