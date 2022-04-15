Рыбак выловил «монструозного» голубого сома и установил новый рекорд

The Clarion-Ledger: Юджин Кронли выловил рекордного голубого сома весом 59,4 килограмма

В США житель штата Миссисипи выловил в одноименной реке огромного голубого сома и установил новый рекорд. Об этом сообщает The Clarion-Ledger.

Рыбак Юджин Кронли из города Брэндон рассказал, что забросил удочку с наживкой «спиджек» в реку и менее чем через пять минут она согнулась в дугу. «Сом дернул удилище и начал тянуть. Нам пришлось отвязать лодку и плыть за ним вниз по реке», — рассказывает Корнли.

Он добавил, что уже ловил на том же месте рыб весом более 20 килограммов, но сразу понял, что эта была крупнее. После получаса борьбы американцу удалось вытащить на борт лодки «монструозного» голубого сома длиной 143,7 сантиметра и весом 59,4 килограмма, что стало новым рекордом штата. Прошлый рекордный сом в Миссисипи весил 43 килограмма.

Кронли считает, что его улов вполне может быть и мировым рекордом в классе рыбалки на леску. Он также добавил, что зарегистрированный вес ниже того, который был изначально, так как рыба три дня пролежала во льду, пока мужчина искал сертифицированные весы для регистрации своего достижения.

Ранее сообщалось, что британские рыбаки поймали у берегов Исландии огромную треску, сопоставимую по размеру с ростом взрослого человека. Специалисты не исключают, что она является самым крупным представителем этого вида, выловленным в северной Атлантике.