Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Рыбак выловил «монструозного» голубого сома и установил новый рекорд

The Clarion-Ledger: Юджин Кронли выловил рекордного голубого сома весом 59,4 килограмма

Фото: Mississippi Department of Wildlife, Fisheries and Parks

В США житель штата Миссисипи выловил в одноименной реке огромного голубого сома и установил новый рекорд. Об этом сообщает The Clarion-Ledger.

Рыбак Юджин Кронли из города Брэндон рассказал, что забросил удочку с наживкой «спиджек» в реку и менее чем через пять минут она согнулась в дугу. «Сом дернул удилище и начал тянуть. Нам пришлось отвязать лодку и плыть за ним вниз по реке», — рассказывает Корнли.

Он добавил, что уже ловил на том же месте рыб весом более 20 килограммов, но сразу понял, что эта была крупнее. После получаса борьбы американцу удалось вытащить на борт лодки «монструозного» голубого сома длиной 143,7 сантиметра и весом 59,4 килограмма, что стало новым рекордом штата. Прошлый рекордный сом в Миссисипи весил 43 килограмма.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

Кронли считает, что его улов вполне может быть и мировым рекордом в классе рыбалки на леску. Он также добавил, что зарегистрированный вес ниже того, который был изначально, так как рыба три дня пролежала во льду, пока мужчина искал сертифицированные весы для регистрации своего достижения.

Ранее сообщалось, что британские рыбаки поймали у берегов Исландии огромную треску, сопоставимую по размеру с ростом взрослого человека. Специалисты не исключают, что она является самым крупным представителем этого вида, выловленным в северной Атлантике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В России внепланово проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ
Байден заявил о потере США лидерства по инвестициям в сферу исследований
Антироссийские санкции ударили по близкому партнеру НАТО в Латинской Америке
Аналитик рассказал о «хронической болезни» японской экономики
Зеленского обвинили в представлении опасности для собственного народа
В США предрекли большой экономический ущерб из-за санкций против России
В России предложили новые правила покупки вторички с ипотекой
Человечество призвали покупать меньше одежды
В России заявили о создании аналога SWIFT
В Минобороны России опровергли исторический миф о бандеровцах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.