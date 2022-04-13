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Рыбаки выловили огромную треску размером с человека

Metro: рыбаки с британского траулера Bergey выловили треску длиной 180 сантиметров

Фото: Metro

Британские рыбаки выловили у берегов Исландии огромную треску, сопоставимую по размеру с ростом взрослого человека. Об этом сообщает Metro.

Удача улыбнулась экипажу траулера Bergey. Треска длиной 180 сантиметров и весом 51 килограмм была доставлена в портовый город Гримсби, графство Линкольншир, в понедельник, 11 апреля. Специалисты не исключают, что она является самым крупным представителем этого вида, выловленным в северной Атлантике.

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Торговец морепродуктами Натан Годли, выкупивший огромную треску за 165 фунтов стерлингов (около 18 тысяч рублей), утверждает, что ни разу не сталкивался со столь крупными экземплярами. Более того, он уверен, что после известия о поимке рыбы кто-то отредактировал статью об этом виде в «Википедии» и изменил максимальный вес трески с 40 на 50 килограммов.

После покупки рекордной рыбы Голди выставил ее в витрине своего магазина, а затем разделал уникальный улов на стейки и угостил ими родных и коллег.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина рыбак при помощи самодельной удочки поймал крупную форель и побил рекорд. Прежнее высшее достижение продержалось 61 год.

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Никита Савин
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